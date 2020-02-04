新型冠狀病毒疫情擴大，截至4日在陸已有確診病例20624、共造成427死，而自武漢封城後，溫州也跟進，而杭州宣布封閉式管理，疫情仍未見舒緩。而據韓媒指出，正值新型冠狀病毒在陸肆虐之際，恐打亂大陸國家主席習近平上半年訪問日韓的計畫，甚至延後。

韓聯社引述北京消息人士表示，陸政府針對新型冠狀病毒感染肺炎疫情成立以國務院總理李克強為組長的領導小組，全力應對此次武漢疫情。報導稱，此舉可能是為了在2月底前成功阻止新型冠狀病毒進一步擴散，確保3月兩會如期舉行，從而穩定大陸內部不安情緒。

報導指出，大陸政府曾在去年12月南韓總統文在寅訪陸期間表明，習近平將於2020年上半年訪韓，目前兩國正在密切協調相關日程。此外，習近平也可能在4月初訪問日本。如今武漢肺炎持續擴散，雖然目前習近平出訪日韓的計劃還沒有任何變動跡象，但外媒已對此議論紛紛。

南韓亞洲經濟4日引述消息人士表示，大陸政府正在全力推進新型冠狀病毒防疫工作。從目前的情況來看，很難推測習近平的外交日程。日本產經新聞3日報導則認為，武漢疫情將對大陸的外交和政治日程產生重大影響，習近平4月初訪日計劃將會延後。

(中時電子報)