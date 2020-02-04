倫元投顧分析師陳學進表示，台股4日開高走高，終場上漲201點，漲幅1.77％，收在11,555.92點，櫃買指數同步收紅，終場上揚2.83點，漲幅2.04％，以141.89點作收。

三大法人方面，外資轉賣40.47億元，投信續買2億元，自營商續賣28.31億元，惟外資於台指期貨市場上持續加碼買回1,574口多單，累計淨多單部位為33,910口，心態呈現相對謹慎保守。

武漢肺炎疫情嚴重影響人類正常的生活作息與全球經濟發展，甚至造成全球股市出現恐慌性暴跌，然根據過往經驗，每當市場出現非理性下殺後，一旦利空逐步淡化，不用太久的時間皆能迎來「黎明曙光」。

權王台積電4日回穩上漲外，具轉單效應加持的被動元件國巨、華新科、禾伸堂及大毅等個股紛紛大漲，甚至包括印刷電路板（PCB）、IC載板、銅箔基板、玻纖布、光學股、射頻元件及Tesla概念股等重災區，也出現跌深反彈。此現象代表半年線或3日低點11,138點下檔有撐外，也代表體質佳、具未來性、有轉單效益的績優股，可望成為市場主流聚焦的重心。

個股方面，本周納入投資組合的公準，攻航太產品有成，首批低軌道衛星零件產品可望於今年第一季出貨，後市營運看俏，4日股價強勢上漲續創歷史新高。

展望後市，武漢疫情尚未獲得控制前，預期2月台股仍將呈現反覆震盪打底，因此個股若有急漲，不應過度追價，若遇急殺壓回，同樣不宜過度作空，把握「急漲不追、急殺不空」的原則。操作上則對前景展望存有疑慮且趨勢走空的個股，逢彈賣出，反觀前景看好且趨勢走多的個股，逢回布局。

(工商 )