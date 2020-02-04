聚揚投顧分析師鐘崑禎表示，台股4日大漲201點，站穩半年線上，但以整體價量結構觀察，短線仍屬空方格局，11,600點附近存有大量解套賣壓，後續大盤需先站穩11,600點後，才能視為初步轉多。

個股方面，本周納入投資組合的華擎，受惠宅經濟持續發酵，連續三日帶量上漲，若後續能順利站穩前高100元，將有望再帶出新一輪漲勢。

類股方面，不少連續鎖漲停的防疫概念股4日都出現打開漲停的現象，惟防疫概念股漲勢由短線題材所帶動，並不建議投資人在現階段再去追價，至於其他電子類股在4日也出現全面性的上漲，包括高價股大立光及矽力-KY分別大漲2.87％、7.83％。

操作方面，3日大盤穩守半年線並留下長下影線，本周只要持續站穩半年線11,286點位置，技術面上將有機會打出短線的底部，但以中線角度，仍要等大盤站穩11,600點關鍵位置後才能視為由空轉多，在這之前還是以分批布局為主，畢竟肺炎疫情尚未出現明顯好轉。

(工商 )