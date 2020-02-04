武漢肺炎疫情造成搶購口罩，行政院3日晚間宣布購買口罩採實名制。國民黨團今（4）日說，欣見政府採用在野黨建議，以實名制方式販售口罩給全國民眾，但現階段的作法仍嫌不足，僅限於杜絕搶購、囤積口罩，距離達到防疫效果還有一大段距離。此外，對於第一線警消、軍人、醫護人員口罩使用必須不餘匱乏的標準，國民黨團呼籲政府必須特別重視，切莫忽視容易造成群聚感染的團體和單位，成為防疫的破口。

總召林為洲表示，政府接納在野黨的建議，在全國6千多個健保藥局販售口罩的做法值得肯定，但是大多數健保藥局集中在都會區，偏遠鄉鎮地區的健保藥局往往僅此一家，這對偏遠地區民眾來說，購買口罩仍舊不方便，政府應該可以思考運用當地里長辦公室，作為販售口罩的地點選項。但缺乏完整規劃與配套，七天購買兩片的依據是什麼？

林為洲指出，實名制購買口罩是可以防止有人搶購、囤積，將多數的口罩配發給有需要的民眾，像是第一線警消、醫護人員，重症病人等等，反而像是家庭主婦需求可能比較低，如何讓群聚頻繁的地點、單位或團體，口罩使用不餘匱乏，國民黨團呼籲政府除了須重新思考配發順序，並且要提出完整配套措施。林為洲強調，國民黨團將推動「防疫特別條例」草案，讓政府在面對疫情時，能夠有足夠的預算、人力與物力面對疫情的防治。

立委葉毓蘭表示，根據警政署所提供的資料顯示，從1月24日至2月3日，各縣市政府警察機關每人10天所分配之口罩量，六都居然都僅少於5個，反而地方縣市政府，花蓮縣及連江縣超過10個，顯示人口密布較高的六都反而每人分配的口罩少得可憐。呼籲政府在實施實名制購買口罩之後，重新檢視警察人員口罩配發數量。

立委吳斯懷表示，國軍各指管通勤作戰中心、指揮所，都是密閉空間，容易造成群聚感染的易發場所，每年實施的漢光演習中，都有標準的SOP流程，一旦指揮中心發生群聚感染，如何轉移、感染官兵如何管制，醫療資源如何運用，都有詳盡的計畫。吳斯懷提醒國防部，重新檢視、演練各軍種面對疫情爆發SOP流程，是否合乎現況，那些部分必須修正遭受群聚感染的應變計畫、指揮所遷移計劃，盡速修訂。

立委張育美表示，醫護人員面對疫情擴大，心理壓力相當沉重，尤其在地區各科別診所、牙醫，在一「罩」難求之下，政府並沒有針對地區型的診所醫護人員，在口罩供應上不餘匱乏，這群醫護人員反而得跟一般民眾上超商搶口罩，令他們在工作上面臨遭受感染的風險。因此呼籲政府，在實施實名制購買口罩之後，必須將地區各科別診所醫護人員的口罩使用數量，列入首要供應序列上。

立委陳玉珍表示，現在到底哪些人要戴口罩？那些人不用戴？那些場合需要戴？那些場合不需要？政府的防疫宣導真的還需要加把勁，難道給一個統一的說法，有這麼困難嗎？如果政府擔心造成群聚感染，是否可以在如台鐵、高鐵、客運站、各級學校等地點，以公費購買口罩發給民眾，漸少民眾恐慌，也能達到防疫的效果。

(工商 )