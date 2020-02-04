運達投顧分析師洪任浚強調，疫情主要影響的是軟性需求，包括餐飲、旅遊等需要人直接接觸的產業，但硬性的科技需求仍未間斷，尤其台灣電子業以硬性需求為主，受到影響的程度相對輕微。個股方面，本周納入投資組合的環球晶，本益比（PE）低，股價仍相對便宜。

他指出，從過去SARS的經驗來看，疫情事件的影響通常來的快速且短暫，股市終將回歸基本面走勢，台股雖在萬點之上，但價值面仍遭低估，這也是台股能迅速反彈的關鍵，面對市場的利空打擊，亦醞釀出絕佳的布局時機。

美股動向反映出台股的未來，近期出現分歧走勢，以傳產類股為主的道瓊指數跌破月線支撐，反觀以科技業為主的那斯達克指數仍穩居月線之上，顯見美股的專家們對今年科技股表現仍抱有相當大的期待。

台灣是全球科技業最完整的科技島，上游的晶圓到後端的組裝都有台灣的影子存在。晶圓代工廠龍頭台積電（2330）法說會已率先預告，今年營運會比去年更上層樓，主要成長產業在於5G及高效能運算（HPC）這二大區塊，隨著下半年5G將陸續開台商轉，相關設備建置需求亦會連帶啟動。

短期內武漢肺炎影響開工延後，但一旦開工之後，不確定性因素消除，市場情緒又會從利空轉為利多，屆時有利於台股走長期多頭格局。

(工商 )