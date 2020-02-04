華冠投顧分析師吳官隆表示，農曆年後，全球股市遭肺炎襲擊而重新洗牌，短線可短多操作，惟建議5日、6日若逢反彈宜考慮換股，或針對漲多標的進行放空。個股方面，本周納入投資組合的光磊，4日漲1元、收22.45元，5日線壓力位於22.8元，KD指標在38.2試圖止穩。本周二縮量收中紅，暫時出現反彈，周三須設法補量續漲。

他分析，美股3日展開反攻，道瓊指數漲148點、收在28,399點，費半指數亦漲1.24％，暫時止穩。陸股4日走勢依然震盪，下午盤後上證指數上漲1％，主因陸方採取寬鬆貨幣4.5兆元台幣的金額，以及限空令禁止融券，使盤勢總算暫時止穩，但之後數日便是陸股見真章的時刻。

綜觀台股盤面，防疫股及生技股已開始出現分歧，疫情雖未被抑制，但短線利多用盡。另外，受到蘋概三王、跌深的被動元件，以及印刷電路板（PCB）反彈所帶動，搭配矽晶圓、LED、MOSFET與二極體轉強，終場指數大漲201點、收在11,555點，成交量約1,600億元，留有量縮長紅棒，上櫃也是大漲逾2％，仍為量縮反彈格局。

(工商 )