肺炎疫情恐慌情緒趨緩，美股領漲下，台股大漲逾200點，外資匯出也顯現暫歇，激勵新台幣開高走升，上演股匯雙漲，終場收在30.207元兌1美元，升值1.25角或0.41％，為近四個月單日最大升幅，台北外匯經紀公司成交量11.4億美元。

外匯交易員指出，大陸春節後開紅盤，股匯市一日狂洩後，官方祭出放錢救市利多，加上中美將進行合作研發疫苗，使得原本陷入大恐慌的金融市場，暫時獲得一顆定心丸，一掃連日來的陰霾，美股領漲下，包括陸股上海綜合在內的主要亞股一片紅，台股也大漲收復11,500點。主要亞幣紛紛翻揚，新台幣也連過二關，一度來到30.1元價位。

外匯交易員說明，外資雖然在台股還是賣超，但匯出已顯現暫停，應是在等更明朗的消息釋出，再決定轉買時機。至於出口商原部份預期新台幣貶值而惜售，也先搶先贏進場拋匯，進一步推升新台幣接連升破30.3、30.2元，但尾盤央行仍進場調節，結果回到30.2元價位。

外匯交易員認為，肺炎疫情後續變化如何還是未定，但若就此恐慌不再擴大，將有利於重建金融市場的信心，只要股市持穩，外資轉為有買有賣，新台幣也可望回歸區間整理格局。

(工商 )