李新、蘿莉塔近日錄衛視中文台《一袋女王》，大聊樂觀或悲觀個性造就事情變化的親身體驗。李新知道老公沈世朋有場騎馬戲，一直叮囑他小心，沒想到過度樂觀的他因拍太多古裝戲不以為意，結果拍戲時，意外被馬拉斷十字韌帶，復健半年多才好，事後沈世朋還幫那匹馬說話，讓她氣炸。蘿莉塔則搭朋友車從台北去台東喝喜酒，因她的悲觀謹慎救了全車所有人。

李新坦言個性悲觀謹慎，但老公沈世朋截然不同，幾年前拍騎馬戲，差點天人永隔，一場沈世朋騎馬急奔後下馬救女主角的戲，他下馬時，另外一隻腳還在馬鐙上，原本站定的馬突然往前走一步，拉力之大讓他當下就受傷，本來以為是扭傷，隔天發現不對勁急診就醫，診斷後才發現是十字韌帶被拉斷，後來復健半年。沈世朋還淡然表示：「誰知道那匹溫順的馬竟會緊張害羞。」她聽完生氣直喊：「他想了馬的感受，他想過我的感受嗎？」

蘿莉塔近日飛馬尼拉度假。（蘿莉塔提供）

而蘿莉塔也因悲觀謹慎救了一車人，有次參加朋友的台東婚禮，幾個住在台北的朋友相約，其中一人自告奮勇開車載大家。出發前一天，蘿莉塔擔心開長途車有狀況，囑咐朋友要先去檢查，朋友卻稱自己開雙B車，又剛買2年，之前開去墾丁、合歡山都沒問題，但她依舊不放心沿途碎念，最後朋友無奈在宜蘭找到一家修車廠檢查，沒想到師傅一打開引擎蓋，就發現水箱漏水，而且水已快漏光，瀕臨乾燒警戒線，幸好有檢查才避免火燒車。

(中時 )