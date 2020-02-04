七堵煙火嘉年華將於8日在基隆市七堵區盛大登場，基隆市政府為擴大煙火嘉年華系列活動，將七賢橋旁的永安綜合公園做為民眾觀賞煙火之用，以供民眾擁有更寬廣的空間來享受這場煙火饗宴。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

七堵煙火嘉年華將於8日在基隆市七堵區盛大登場，基隆市政府為擴大煙火嘉年華系列活動，將七賢橋旁的永安綜合公園做為民眾觀賞煙火之用，以供民眾擁有更寬廣的空間來享受這場煙火饗宴。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

2020基隆七堵煙火嘉年華將於8日在基隆市七堵區盛大登場，基隆市政府為擴大煙火嘉年華系列活動，將七賢橋旁的永安綜合公園做為民眾觀賞煙火之用，以供民眾擁有更寬廣的空間來享受這場煙火饗宴，市府為因應武漢肺炎防疫，更請在會場入口處實施體溫量測、酒精消毒，並派員宣導衛教，希望給民眾一個安全又盛大的煙火體驗。

市府表示，七堵煙火嘉年華前身為基隆河煙火節，以前七堵有在基隆河兩岸施放煙火的慣例，由右岸的八德里向左岸富民里的民眾互放煙火的光景，逐漸成為七堵地區的重要文化響宴，而市府為使煙火嘉年華活動不間斷，配合行銷七堵地區特色風光及促進地方產業經濟發展，將永安綜合公園周邊、崇孝街以封街的方式，辦理美食嘉年華會，並安排街頭藝人表演、民俗童玩體驗趣、兒童世界跳耀城堡、小天燈彩繪等親子同樂會，希望煙火嘉年華可以成為凝聚當地居民的一大重要節日。

市府當天下午4點30分起更會發放鼠年DIY燈籠限量800份，並指出，從當天下午5點30分至6點30分，民眾可以憑1至2月份發票任二張領取摸彩券一張，更邀請創作才女吳汶芳來現場演唱，瞬間點燃嘉年華活動的現場氣氛，市府補充說明，當天晚上9點30分將準時於俊德吊橋上游水防道路（基隆河右岸）施放高空煙火，歡迎全體市民攜家帶眷的前往會場或在七賢橋上來參與這場絢爛的年度煙火盛事。

(中時 )