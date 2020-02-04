湖北武漢市台商協會副會長徐正文今天召開記者會表示，第二批台商仍依照原定計畫於5日返台，沒收到有要變化的消息；可能中間有些還要再溝通的部分，所以陸委會才說返台時間還不確定。

《中央社》指出，首架武漢台商包機已在3日深夜抵台，陸委會法政處長蔡志儒今天說，約有數百名在大陸台商表達想回台灣，將持續跟陸方溝通協調；至於陸媒宣稱5日還有包機，並非事實。

對於第2批台商返台規劃，徐正文說法與陸委會不同，他表示，目前所接到的訊息是第2批的人員目前還在通知，要大家今天到武漢報到，還是原定明天的飛機返台，目前沒有收到有變化訊息，可能中間還有些要溝通的部分，所以陸委會會說返台時間還不確定。

徐正文說，第2批預計會有200多名民眾回台灣，但他也知道有一對夫妻不回來，因為孩子剛出生，媽媽有點擔心在回來的路途中感染，因此不願意回來。

徐正文現場也與溫州、杭州的台商進行電話連線，了解目前疫情與生活狀況，來自溫州的台商指出，目前溫州沒有像外界報導得那麼嚴重，比較偏向是預防的措施，在每個村莊成立管制單位，避免交叉感染，還不至於到封城的程度。

此外，徐正文也在現場與剛從武漢回來，正在進行隔離的林先生視訊，談到生活狀況，林先生說，他認為東西很齊全，物資都沒有問題，感謝疾管署以及一路上的工作人員幫忙，能夠回來非常高興。

(中時電子報)