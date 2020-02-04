遭恩師提告侵權 北檢傳喚蘇打綠前主唱青峰 16:462020/02/04 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北地檢署。(陳志賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘇打綠樂團前主唱吳青峰，與恩師林暐哲拆夥後，林暐哲指控蘇打綠已將所有創作歌曲的著作權讓給他，青峰卻在未經他的同意下公開演唱，提告違反《著作權法》，台北地檢署4日下午傳喚青峰和林暐哲出庭，訊後請回青峰，據了解，檢方詢問2人和解意願，雙方無共識。 2018年底，吳青峰宣布與恩師林暐哲拆夥，林暐哲提告指控，蘇打綠已將所有創作歌曲的著作財產權讓給他，但卻在沒獲得他同意下公開演唱，因此提告吳青峰、哈里坤的狂歡有限公司及公司負責人廖碧珍違反《著作權法》。 (中時 ) #林暐哲 #蘇打綠 #著作權 #恩師 #創作 也許您會感興趣 推薦閱讀 當代水墨創作展 一「童」宣揚醫者仁心 13:512020/01/31 生活 五橘宮玩諧音 呼應物質欲望 04:102020/02/01 藝文副刊 地層下陷難解 藝術家透過創作發聲 16:572020/02/01 生活 大陸藝術家抗疫 嚴峻創作耍幽默 04:102020/02/02 藝文副刊 江明賢畫中的歷史情懷 01:312020/02/02 娛樂新聞 武漢加油 90後台灣姑娘創作歌曲《陪你等天晴》 19:272020/02/02 兩岸 宏碁新品報到 衝刺首季業績 04:102020/02/03 產業．科技 小威廉絲的恩師教練 04:102020/02/03 時尚消費 無畏疫情 全球遊戲創作營聚高雄開發遊戲軟體 17:322020/02/03 財經 周興哲下廚女友讚好吃！12歲吻初戀羞：小鹿亂撞 22:012020/02/03 娛樂 社會熱門新聞 【直擊情慾按摩1】日操12小時還遭仙人跳 男師連噴被榨乾 - 社會 搭機行李超重仙女路人一句解危 抬頭一看竟是她 - 社會 台男遇天菜妹 激戰兩天一夜 結局讓人顫抖 - 社會 曾載過3名武漢肺炎確診病患 郵輪泊高雄港監控請離 - 社會 心情不好強制住院 男子下午出院直奔停車場點火成焦屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。