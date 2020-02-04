蘇打綠樂團前主唱吳青峰，與恩師林暐哲拆夥後，林暐哲指控蘇打綠已將所有創作歌曲的著作權讓給他，青峰卻在未經他的同意下公開演唱，提告違反《著作權法》，台北地檢署4日下午傳喚青峰和林暐哲出庭，訊後請回青峰，據了解，檢方詢問2人和解意願，雙方無共識。

2018年底，吳青峰宣布與恩師林暐哲拆夥，林暐哲提告指控，蘇打綠已將所有創作歌曲的著作財產權讓給他，但卻在沒獲得他同意下公開演唱，因此提告吳青峰、哈里坤的狂歡有限公司及公司負責人廖碧珍違反《著作權法》。

(中時 )