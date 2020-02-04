因為嚴重特殊傳染性肺炎疫情，政府過去說「口罩一定夠，不必囤太多」，到了昨天變成1周限買2片，希望民眾共體時艱。黃暐瀚指出，這段時間的政令不一，政府不可能「完全沒責任」。

政院長蘇貞昌1月24日曾在臉書指出，經濟部已公告醫療外科及N95口罩停止出口，強調「口罩一定夠，不必囤太多」。

勞動部職業安全衛生署1月30日訂定《因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）職場安全衛生防護措施指引》，要求事業單位雇主須備妥適量口罩，供交通站場、運輸工具、商場、百貨公司等第一線勞工使用，並不得禁止勞工配戴，否則將處罰鍰30萬元。

民進黨台北市議員高嘉瑜也曾於1月31日在臉書批評勞動部「是在哈囉」，勞動部不要只是發布1個指引，就「好像很認真在做事」，並在文末貼上「不是不戴是買不到」、「不是不提供是買不到」等標籤。

隨後勞動部在31日又更正，是指「有感染之虞醫療院所，其所有工作者應全程配戴口罩。」「無感染之虞的各行業廠場，雇主無需強制勞工一律戴用口罩，如勞工自行配戴也不能禁止。」

到了2月3日，行政院宣布2月6日開始實施實名制購買口罩，每人一次限購2片，7天內只能購買一次，2片10元，以身分證字號末一碼分流購買，代購也有規定，一人僅能代購一卡。

2月4日，疫情指揮中心指揮官陳時中說，一週每人限買2片，可讓560萬人買到口罩，「大家共體時艱」，有需要才用口罩，且從未強制上班、上課戴口罩。

國民黨立委質疑，口罩購買實名制後，原本每天應配售260萬個民用口罩卻減為162萬，消失的口罩去哪；也有媒體質疑，原先口罩估計的日產能是420萬。

陳時中說，一開始的420萬是經濟部、廠商的調查得到的數字，「估得稍微樂觀」。

對此，政治評論家黃暐瀚今（4）日在臉書指出，造成民眾「搶購口罩」，當然不全然是政府的責任，但這段時間的政令不一，也不可能說，政府「完全沒責任」。

(中時電子報)