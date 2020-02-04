日本首相安倍晉三3日在眾院預算委員會上，針對新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情表示，將與世界衛生組織（WHO）等相關機構緊密合作，致力推動奧運的準備工作，讓夏季的東京奧運及帕奧會不受疫情影響。

奧運大臣橋本聖子4日在記者會上表示，最快在本周內召集奧組委、相關地方政府和競賽團體開會討論防疫對策，目前協調在7日舉行。她3日也強調，「為了讓出場選手有最佳表現，也為了觀眾，將做好萬無一失的準備，促使奧運會成功。」

日本奧委會和相關競賽團體原本預定本月25日至28日舉行2022年北京冬季奧運現地事前調查已決定取消，這次開會也將討論替代日程等的方案。

日前網上有人散播東京奧運會中止的假消息，東京奧運和帕奧會組織委員會1月30日已完全否認，日本政府也急忙滅火。

國際奧運委員會（IOC）也開始討論，將與WHO合作因應東奧、帕奧舉辦時的防疫對策。

(中時電子報)