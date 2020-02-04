金大今天召開全校性防疫會議，召集學術、行政單位主管研商校園防疫措施，希望透過妥善的宣導與管理輔導機制，建立完善的校園防疫網。（金大提供）

大陸武漢肺炎疫情發燒，國立金門大學開學日延後至3月2日，期待在以時間換取空間下，讓師生在更完善的防疫措施下，獲得更妥善的健康保障，平安度過難關。

金大今天召開全校性防疫會議，召集學術、行政單位主管研商校園防疫措施，希望透過妥善的宣導與管理輔導機制，建立完善的校園防疫網，同時也決定配合中央流行疫情指揮中心及教育部防疫政策，將開學日延後至3月2日。

目前，金大有陸生105人，其中來自福建和廈門市有68人，另廣東15人、浙江14人、遼寧和江蘇3人、上海市1人，此次爆發疫情的湖北也有1人。校方對他們的就學權益，尤其是應屆畢業生牽涉問題更多，持續保持關注，希望有較周延的因應作法。

金大校長陳建民指出，金門全家便利超商伯玉店主動捐贈消毒用品一批，提供校園消毒之用，校方全力配合中央流行疫情指揮中心及教育部的最新防疫政策，執行並適時調整防疫措施，與縣府協力做好第一線的防疫工作。

(中時 )