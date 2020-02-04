2020台灣燈會即將登場，台中市新聞局跳脫傳統實體燈座，邀請新加坡金氏紀錄光雕投影團隊Hexogon Solution於花舞館打造「環．台中」光影燈區。360度投影環景光雕，輝映大型裝置藝術「生命之樹」，隨著時光場景輪替，敘述台中經歷無數次繁華盛放，震撼十足。
「環．台中光影燈區」搶先看記者會4日在台灣燈會后里馬場園區花舞館舉行。近30台高流明度的投影機，投射出9公尺高的巨幅無邊界聲光投影，面積將近1000平方公尺，光雕主題設計「環台中四部曲」，呈現台中的歷史、人文及環境變遷，讓民眾身歷其境。
新聞局長黃國瑋表示，光影燈區展示的生命之樹，媲美科幻史詩電影阿凡達的「家園樹」；透過沉浸式的無邊界光雕投影，引領觀眾搭乘時光機，20分鐘穿梭過去、現在與未來，包括山櫻花之森、綺福光廊、記憶山海屯城、璀璨台中等，可說是2020台灣燈會一大亮點。
光影燈區更融合雷射、香氛、裝置藝術等複合媒材，呈現台中的人文與特色，視覺嗅覺雙重滿足。負責操刀的Hexogon Solution創意總監黃清毅指出，這次最大的挑戰，是如何將「光」與「美」的視覺化整合，加上3D模擬、折射計算上相當耗時，讓團隊費盡心思。
為增加光影燈區互動趣味性，策展團隊特地在入口處設置「極光秘境」，透過雷射點點星光，預告即將展開奇幻旅程；出口前「幽靜空間」，藉由雷射線條營造奇幻感，彷彿被光之窗簾圍繞。「互動空間」在牆面即時捕捉觀眾動態，呈現觀眾移動時的剪影與光點。
新聞局提醒，由於光影燈區位於密閉空間，為因應武漢肺炎疫情及維護觀賞品質，全區禁止飲食，並採梯次入場制，每梯次500人，每場觀展時間約20分鐘，入館請全程配戴口罩。
(中時 )
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