《港股》陸股反彈，恆指勁揚1.21％ 16:482020/02/04 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股反彈，以及中國股市收高，擺脫前一日暴跌8%的頹勢，受此提振，周二香港恆生指數收漲1.21%，為26675.98點。國企股(H股)收漲1.63%，為10435.36點。科網、醫藥股持續大漲，博奕股走低。澳門宣布，為防止武漢肺炎疫情擴散，澳門賭場停業半個月。消費股強勁反彈，新東方在線大漲14%，阿里影業漲7.7%。 (時報資訊) #大漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 美股周四收漲 台股今反彈逾百點 09:202020/01/31 財經 《盤後解析》武漢疫情攪局，元月行情泡湯、重挫502點 14:322020/01/31 財經 開工大吉穩穩賺 鎖定四大方向21檔「蠢動股」 16:502020/02/01 財經 21歲黑馬凱寧 澳網封后 04:102020/02/02 運動天地 《半導體》台積電開紅盤3天跌21元、市值降至8.09兆元 09:432020/02/03 財經 《港股》恆指收漲0.17％，科網、醫藥股走高 16:482020/02/03 財經 《美股掃瞄》製造業、科技股強勁，美股收漲 08:352020/02/04 財經 澳門擬暫停賭場營運 香港博奕股跳水 14:032020/02/04 財經 《日股》陸股回神，日經指數收漲0.49％ 15:572020/02/04 財經 小馬哥遭影后賞巴掌 跨刀GIVENCHY廣告超爆笑 16:172020/02/04 消費 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 防疫…散戶撿錯槍！這檔暴漲3天殺停跌 - 財經 特斯拉一夕瘋漲20％ 空軍慘遭血洗760億元 - 財經 半導體中槍不是最慘！ 武漢封城重傷陸汽車業 - 財經 台股跌近千點 下一步...？謝金河：觀察4重點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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