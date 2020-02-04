隔夜美股反彈，以及中國股市收高，擺脫前一日暴跌8%的頹勢，受此提振，周二香港恆生指數收漲1.21%，為26675.98點。國企股(H股)收漲1.63%，為10435.36點。科網、醫藥股持續大漲，博奕股走低。澳門宣布，為防止武漢肺炎疫情擴散，澳門賭場停業半個月。消費股強勁反彈，新東方在線大漲14%，阿里影業漲7.7%。

(時報資訊)