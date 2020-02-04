依據中央流行疫情指揮中心決議，高中以下學校延後至2月25日開學。立凱-KY(5227)配合防疫措施，家中有高中職以下孩童的員工，有「防疫照顧假」需求，得於2月4日至2月27日期間共18日，可選擇在家上班，在家工作期間給予全薪，適用於所有員工。

全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱電，2019年營收大幅成長1.5倍。公司經過國際客戶的認證下單之後，國際知名度大增，吸引更多的客戶與公司合作，目前仍鎖定在取代鉛酸電池進展最快的汽車啟停與儲能電池兩大市場，公司在此領域持續深耕與拓展。

立凱電的生產據點在桃園，產品百分之百由台灣出貨，不受中國大陸因為武漢疫情延後開工的影響。

立凱電2019年全年營收3.88億元，年成長157%，初見轉型效應，汽車啟停電池與大型儲能電池主要客戶於2019年小量試產，公司的磷酸鐵鋰電池正極材料具高性價比受客戶肯定，預計2020年起汽車啟停電池與大型儲能電池均有客戶將進入量產，將為公司帶來營收的穩定增長。

(時報資訊)