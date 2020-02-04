金寶(2312)及泰金寶(9105)下午再拉高員工請「防疫照顧假」的福利，原訂請假半薪的規定，加碼為請「防疫照顧假」最多14天，給「全薪」假。此稱得上是這次武漢肺炎疫情發生以來，最體恤員工的「幸福企業」。

金仁寶集團許勝雄體恤員工，除了這次的「防疫照顧假」福利外，金仁寶9年前就提出生育6萬6紅包，仁寶9年來增加2987個生力軍，至於金寶則是1098名，總計集團增加4085人，因此仁寶也在9年來發出2億6961萬元的生育紅包，並強調生育力的投入是對社會的關心，未來也會繼續努力鼓勵同仁能夠多為國家的永續發展盡心力。

金寶總經理沈軾榮年初表示，過去8、9年間，金寶投資的子公司都已陸續開花結果，2020年往後5、6年都可以陸續在台灣掛牌上市，2020年也會再設立第二家IC設計公司，不過投入領域為何、暫時仍需保密；金寶也切入美系衛星通訊廠商供應鏈，可望成為2020年金寶營收一大成長動能。

(時報資訊)