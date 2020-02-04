港股3日微漲止跌後，4日跟隨大陸A股走勢，恆生指數收漲逾300點，同時全日交投維持暢旺，成交金額達到1,358.55億港元。

香港信報報導，恆生指數高開134點，報26,491點，隨即漲幅擴大，中午漲304點，報26,661點。大陸股市午後尾盤漲幅擴大，帶動恆生指數下午3時前漲逾上午高位，最多漲373點，高見26,730點。恆生指數最終收報26,675點，上漲319點，漲幅為1.2％。國企指數收漲1.6％，報10,435點。

個股方面，騰訊獲野村上調目標價至440港元，4日領漲大盤，收漲3.4％，報393港元，成交居首達到110.9億港元。舜宇收漲4.8％，為表現最佳藍籌股。

另一方面，澳門特首賀一誠4日表示，為防止肺炎疫情擴散，澳門賭場將停業半個月。澳門博弈股午後下跌，其中銀河娛樂下跌2.3％，為表現最差藍籌股。

(工商 )