新北市政府今下午召開武漢肺炎第八次應變會議。（許哲瑗攝）

疾管署昨表示滯留武漢的台胞昨返台後送往烏來、林口以及台中等3處檢疫所安置，不料不僅引起附近民眾恐慌，烏來區長周守信更無奈痛批，「烏來檢疫所地點根本不在烏來，而是在新店」；新北市長侯友宜今下午受訪時表示，新北市已做好萬全準備，希望市民不要慌張、也不要亂，共體時艱、互相包容。

新北市政府今下午召開武漢肺炎第八次應變會議；針對中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，滯留武漢台胞昨晚返台後，其中28位送往烏來檢疫所，烏來區長周守信會議中無奈喊話，「烏來檢疫所地點根本不在烏來」，由於烏來是觀光地區，此舉無故造成遊客恐慌，盼中央可以正名，也希望未來相關單位能把事實弄清楚再發佈。

對此侯友宜表示，感謝政府以同理心、人道的方式，讓台胞順利返台，他身為地方首長，會全力配合中央，新北市早在疫情爆發前期，從送醫、安置到收容等，都經過不斷演練、做好萬全準備，所以新北市民不要慌張、也不要亂，新北市有一套萬全的做法。

至於烏來檢疫所實際上位在新店山區，如何安撫周邊民眾？侯友宜則說，台灣醫療歷經SARS以及很多挑戰，都順利度過難關，尤其武漢肺炎爆發後，新北市就及早做好應變措施，不論在收容、安置等流程都經過多次演練，過程很到位，希望大家共體時艱、互相包容、互相關心，大家一起努力。

(中時 )