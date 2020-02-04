彰化基督教醫院6日起配合因應武漢肺炎疫情，增設「慢箋取藥快速通關」服務，並在大門前右側盧加閔戶外廣場設攤由藥師進駐服務。（彰基提供／謝瓊雲彰化傳真）

因應武漢疫情，彰化縣強制所有民眾出入醫療院所皆須佩戴口罩，否則將開罰；為服務有慢性處方箋領藥需求民眾，彰基、秀傳等多家醫療院所即日起推出取藥快速通關服務窗口，秀傳更有「藥來速」專屬服務，慢性病患者與家屬領藥免下車、免進入醫院，貼心又便民。

彰化秀傳醫院3年前就開始實施「藥來速」，因應武漢肺炎疫情，彰濱秀傳本月起也跟進推行，只要在領藥前2小時提前打電話預約，之後於平日上班時段持慢性病連續處方箋、健保卡，至彰化秀傳延平大樓、彰濱秀傳醫療大樓大門處等候，就有藥師或專人前來服務送藥，處方內若含磨粉、自費或藥品異動者仍須入院領取。

彰化基督教醫院自6日起也推出慢箋領藥「得來速」，副院長周志中表示，為減少民眾出入醫院，增設「慢箋取藥快速通關」服務，持有第2、3次慢性病連續處方箋民眾，可利用手機下載「彰基行動服務-掛號APP→慢箋預約」進行預約系統，再到總院大門口右側盧加閔廣場領藥，現場亦可使用自動掛號機掃描慢箋後再行領藥；院內領藥櫃檯同步照常運作。

周志中說，以去年2月份同期統計，領第2、3次慢性病連續處方箋有23萬574人次，為了強化避免「斷藥」、免除不必要恐慌，彰基藥學部藥師們6日起將在戶外盧加閔廣場搭設2個帳棚提供服務慢箋民眾，他提醒，在戶外空氣流通，不需戴口罩領取藥物，但是若進入醫院，一定要戴上外科醫用口罩、完全遮住口鼻，才算是完勝防疫流感與武漢肺炎。

衛生局長葉彥伯提醒，6日起民眾持健保卡到社區藥局買口罩，若有領藥需求，也可就近在社區藥局領取，不一定非要回原就診醫院，才能領到慢性病連續處方箋用藥。

(中時 )