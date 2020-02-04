武漢肺炎疫情造成中國大陸市場紊亂，台東約尚有4000噸的鳳梨釋迦外銷通路受阻，國內行口又爆量，造成價格下跌，台東縣長饒慶鈴4日宣布，即日起補貼運費每公斤3元，也希望農委會再加碼3元，以提高貿易商收果意願，並刺激國內消費，挽救鳳梨釋迦產業。

受到武漢肺炎疫情衝擊，大陸許多地方封城、封路，物流紊亂，買氣不旺，9成以上出口到大陸的鳳梨釋迦，即使到了市場也找不到消費者，台東地區農會總幹事李建通表示，從年後到產期結束這段期間，大約還有4000噸鳳梨釋迦銷路受阻，國內的消費者也不習慣購買鳳梨釋迦，行口爆量，造成價格下滑。

由於有媒體報導，目前鳳梨釋迦1斤只剩10元，台東縣長饒慶鈴4日下午偕同鳳梨釋迦產業聯盟予以駁斥，饒慶鈴表示，若有果農願意將優質果品以每斤10元出售，縣府全部收購。

饒慶鈴指出，目前當務之急是穩定市場價格，農委會目前每公斤補助運費3元，縣府即日起起到2月底，加碼補貼3元的外銷運費，並期待農委會再提高補助到每公斤6元，降低外銷成本，以提高貿易商出口意願。

其次是增加國內市場需求量，除了縣府購買以外，台東農產運銷公司也會協助電商媒合企業團購、外縣市農會認購，加強內需市場；開拓新市場部分，希望中央協助爭取新南向國家或其他國家更多訂單，以分散風險。

李建通指出，鳳梨釋迦3日開盤價格最高1斤35元，加上運費、包裝材料及行口行仲費用等，農民確實有虧損情形，希望農委會將運費補助加碼到6元，以提高貿易收果的意願，價格也會直接反映在農民身上。

(中時 )