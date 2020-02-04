高雄潘姓男子開著一台車齡3年、300萬元德國名車，在高速公路上馳騁時亮水溫異常燈，還發出警告語音，嚇出一身冷汗。事後原廠技師多次更換零件卻始終修不好，潘男怒告技師詐欺得利。高雄地檢署偵查後發現，潘男強行行駛水溫異常車輛至保養廠，造成引擎過熱變形，須負責任，原廠處置並無不當，最後處分不起訴。

檢方表示，潘男2016年2月駕車在中山高速公路、路竹交流道前，驚聞車子發出「請靠邊停車」警示音，儀表板也亮起水溫警示燈。當時潘男擔心突然停靠路肩會發生危險，決定把車開往臨近的仁德原廠，再請拖吊車把車拖回高雄原廠檢修。

當時，該車款因「水泵浦」有設計瑕疵，原廠已下令全球經銷商召回，原廠技師也立即替潘男車輛更換新款的水泵浦。沒想到，潘男取車後不到1年，車輛又兩度出現水溫過高、冷卻水不足的訊息，原廠仍以更換水泵浦的方式維修。

修好後不到半年，潘男車輛又第四度出現同樣警示，回原廠檢修才發現，該車汽缸上蓋早因引擎過熱變形，上蓋與引擎本體間的墊片也燒焦變形，引擎也有受損跡象。潘男不爽300萬的名車一修再修，質疑技師故意不讓他更換新車或引擎、是為了績效獎金，怒告詐欺得利罪。

高雄地檢署偵查同時委託「台灣區汽車修理工業同業公會」鑑定，結果顯示，潘男在第一次顧路時沒有即時停車，還強行行駛至保養廠，導致引擎高溫、上蓋變形且墊片受損，判定潘男也有責任。經查明購車合約後認定無潘男指責績效獎金一事，最後處分原廠技師不起訴。

(中時 )