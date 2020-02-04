西洋情人節將至，知名爆米花品牌「Magi Planet星球工坊」宣布，2020年第一款新品就是首度推出的期間限定「草莓紅寶石巧克力爆米花」，結合奧斯卡晚宴指定、近年掀起話題的世界第四種巧克力-「Ruby chocolate紅寶石巧克力」，再加上特調草莓巧克力、乾燥草莓碎粒等，以美味跟顏值兼具的粉色系爆米花，搶攻情人節商機！

星球工坊表示，「草莓紅寶石巧克力爆米花」即日起在全台7-ELEVEN搶先販售，2月7日起全台Magi Planet星球工坊據點、官方網站也同步開賣，全台限量1萬盒，數量有限、售完為止。

星球工坊過去曾推出多樣化的新奇口味，例如泡菜、地瓜、鹹蛋黃、玉米濃湯，還有椒麻、微醺可可、紅烏龍煉乳等，打破消費者對傳統爆米花的想像，也成為台灣爆米花品牌的代名詞之一。

2020年首發的新口味，就是因應草莓季跟西洋情人節，打造的粉色爆米花！據業者介紹，該款「草莓紅寶石巧克力爆米花」是將爆米花淋上Ruby chocolate紅寶石巧克力，搭配細火慢煮的特調草莓巧克力，最後撒上乾燥草莓碎粒與櫻花粉，美味跟顏值兼具！

業者並指出，因應新品上市，即日起也推出「愛情來了」抽獎活動，凡於「Magi Planet星球工坊」官方FB或IG，以「一句話形容您的感情狀態」，並hashtag #Magilove #愛情來了，就有機會獲得專屬情人節禮物。

(工商 )