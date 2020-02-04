戴愛玲參加17直播、台視合作的即時互動音樂節目《台視17唱》，她出道18年，即將於5月23日在台北國際會議中心舉辦首場大型售票演唱會「戴愛玲 愛戴2020」，黃子佼驚訝直喊：「18年來第一次？！哇塞，我都開過，她還沒開過，這歌壇是不是有問題，演藝圈發生什麼事情了？」

戴愛玲高歌多曲幫忙出題，唱到代表名曲〈對的人〉，現場人人唱和，黃子佼開玩笑說：「李佳薇唱太好，會讓人覺得大來賓戴愛玲很容易破解，總要來個負面教材。」語畢拱況明潔出列示範唱，況明潔原本小聲跟李易說：「我唯一會的就這首。」結果站到原唱旁一起唱卻不熟歌，讓戴愛玲忍不住問她：「到底會不會唱啊。」況明潔只能心虛跟唱。

臺北市政府觀傳局長劉奕霆（右起）、黃鐙輝互動逗趣。（台視17唱提供）

幸好最後況明潔靠清亮飆高尾音讓大家驚豔，黃子佼讚：「我本來以為城市少女只是偶像，漂亮而已，很厲害耶。」況明潔看著戴愛玲直抱歉，「我會去看妳的演唱會的。」戴愛玲聞言笑回：「妳要練好喔，我會Cue妳的。」

李佳薇和陳零九共率白隊陣容，包括臺北市政府觀傳局長劉奕霆、黃鐙輝、鄭仲茵、屁孩、米樂；紅隊則由李易領軍，陣容有況明潔、優格、楊士弘和剛發創作EP《不想分開》的吳承洋。為拉抬8日至16日登場2020台北燈節人氣，觀傳局長劉奕霆帶著台北東、西區雙主燈形象圖與觀眾分享，節目中與主持人黃子佼、黃鐙輝搞笑挑戰瘋狂黑白猜，並帶來燈節特製版悠遊卡讓觀眾抽獎。

(中時 )