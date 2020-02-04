巨型老鷹風箏鎮守稻田。（楊漢聲攝）

台東地區進入第1期稻作插秧期，此時也是花嘴鴨危害最嚴重的季節，台東池上青農魏瑞廷為響應農委會所提倡的里山概念，運用猛禽擬態驅鳥法，在稻田中放置老鷹風箏與猛禽玩偶等方式讓花嘴鴨不敢「調皮」。

過去稻田在插秧期，秧苗經常易遭受花嘴鴨肆虐破壞，使得剛植入稻田的秧苗，因鴨群嬉戲緣故漂浮田區，農民必需花更多的時間進行人工補植，因此經常上演「人鴨大戰」。

魏瑞廷表示，過去傳統大多利用藥劑毒鳥、使用捕鳥網、鞭炮驅鳥，甚至掛上鴨屍等激烈手段進行驅趕，不只殘忍且但效果有限，於是他去年發揮創意運用天敵概念，在稻米收成前也利用猛禽擬態驅鳥法，成功守住豐碩稻穗，免於受到成群麻雀的分食。

魏瑞廷表示，根據區塊鍊的紀錄資料顯示，去年他有機第2期稻作9公頃總收成約4萬7600百公斤，而施行友善驅鳥法後，總收成長為5萬1600百公斤，增加了約4千公斤，顯示猛禽擬態驅鳥法有一定的成效。

這也讓魏瑞廷老農父親驚訝不已，他也跟魏瑞廷說，是否能訂作更大的老鷹風箏，利用自然界小型動物怕大型動物的動物心理潛意識，當花嘴鴨及麻雀看見比他大的猛禽，在反應上一定會先閃躲，否則可能會被抓走或吃掉沒了性命。

因此魏瑞廷在父親的提醒下，透過「熊良心工作室」的協助，訂作大型老鷹風箏，在第1期稻作直接懸掛於有機稻田中，形成大型老鷹風箏鎮守稻田的有趣景象，魏瑞廷說，大型老鷹風箏翱翔田區時，已吸引許多遊客的矚目，在還不確定驅趕效果的同時，已經吸引許多遊客前來拍照與打卡，儼然已成為池上另一個「新景點」。

(中時 )