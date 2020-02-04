李男年初四開車到通霄拱天宮參拜，疑似路況不熟，駛入鄉間狹窄小路，車輛左側2輪陷入水溝。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

台中市梧棲區39歲李姓男子1月28日大年初四，駕駛自小客車到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮參拜媽祖，返程時因路況不熟，駛入鄉間狹窄小路，竟不慎讓車輛左側2輪都陷入路旁農田水溝裡，慌張之際，他報案請求警方協助，警方連絡拖吊業者到場救援，結束這場翻車驚魂記。

李姓男子28日開車從台中到苗栗通霄拱天宮參拜，返程時因路況不熟且GPS導航失靈，導致他一路開進通霄鎮白西里狹窄的產業道路內，他愈開愈怕又無法倒退開走，一不注意就讓車子左側2車輪陷入路旁稻田水溝內，車輛傾斜45度險四腳朝天，李男脫困後，趕緊報案請求援助。

白沙派出所所長張坤泉表示，28日下午5點50分許，所內員警接獲警局110轉報，有民眾自小客車陷入農田水溝，立即趕赴現場查探，見李男的車輛深陷水溝內，無法以人力搬動脫困，又逢修理廠均休年假，員警鍥而不捨花費近20分鐘，逐一打電話詢問，才成功找到願意幫忙的拖吊業者。

拖吊業者趕赴現場，順利協助排除困境，經檢視李男的車輛，所幸只有底盤稍微受損，無礙李男平安開返回家路。警方呼籲，民眾開車至各地廟宇參拜或景點遊玩時，出門前應預先做功課，查詢所經的安全路線，以避免車輛於行進間發生意外，進而影響自身及其他用路人行車安全。

(中時 )