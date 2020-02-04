又即將進入籌備子女教育學費的季節，中信金(2891)旗下中信銀行推出「繳學雜費i刷中信卡」優惠，即日起至2020年3月31日止，中信卡友透過「i繳費」APP、「i繳費」網路繳費平臺以及語音專線繳費，可享刷中信卡（包含信用卡與簽帳金融卡）繳學雜費，不限卡別、金額皆可享免手續費，中國信託信用卡卡友繳費享6期分期0利率。

中國信託銀行指出，「i繳費」平臺上可繳交逾2,300家學校之學費，2019年有超過160萬人使用「i繳費」平臺繳交學費，總金額約新臺幣340億元，較2018年成長10%。中信銀行進一步分析內部數據發現，近3年以中信卡繳交學費之客戶中有4成使用分期付款，中信銀行持續提供刷中國信託信用卡繳交學雜費免手續費與6期分期0利率等優惠，設定9期或12期分期服務，亦可享免收前6期分期利息，減輕持卡人負擔。

此外，卡友於中信卡繳學費活動網頁設定代扣繳並登錄，可享刷信用卡單筆滿新臺幣3萬元回饋300元代扣繳金，同時，卡友可參加「百萬獎學金抽獎」活動。另外，刷中國信託商旅鈦金卡繳費可再享0.3%現金回饋無上限。

(時報資訊)