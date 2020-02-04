出身台東的職棒選手「森林王子」張泰山過年返鄉不忘做公益，擔任創世基金會「1日愛心頭目」，用自身棒球逐夢的親身經驗來勉勵患者及家屬，讓他們更加有勇氣，張泰山說也呼籲大家可以在生日或特別的日子來創世擔任「1日愛心頭目」，一同守護植物人。

張泰山說，他的棒球生涯其實是從「饅頭和豆漿」開始，他生於台東泰安鄉，來自單親家庭，小時候發現參加棒球隊可以吃饅頭和豆漿，開啟棒球生涯，後來教練發現張泰山爾後展現出過人的運動天分，19歲創造出「森林王子」的傳奇故事；張泰山感謝一路上擁有平安的一切。

談及創世基金會，張泰山說，他有朋友長期臥床，知道照顧植物人非常辛苦，也希望自己能「取之社會，用之社會」，所以來創世擔任「1日愛心頭目」，登高一呼，守護植物人，為自己家鄉的植物人盡份心力。

「頭目」在部分台灣原住民族中，意即是原住民部落的領袖人，無論風雨，持續守護族人，創世基金會表示，創世台東院在地服務近5年，減輕許多植物人家庭無法承受的壓力；然龐大的尿布、奶粉、看護墊等衛生用品開銷，所費不貲，邀請全台愛心民眾在生日捐或是特別的日子擔任「1日愛心頭目」，一同守護植物人。

(中時 )