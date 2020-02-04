◎防疫期間放寬一例一休 勞工加班費這樣算

勞動部發公文指出「為因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情，各級醫療院所或相關廠商（如製造、物流、通路商等）配合防疫需求，可以用勞基法第32條第4項、第40條」等特殊加班規定，但加班費如何計算？勞動部表示，如要適用勞基法40條，例假日、特別休假、國定假日等遭徵用時，應給付雙倍工資、而且事後要再補假一天給勞工；至於適用勞基法32條第4項但書，可以在單日工時超過12小時及單月46小時加班上限。

◎曾載過3名武漢肺炎確診病患 郵輪泊高雄港監控請離

曾搭載3名武漢肺炎確診者的「世界夢號」郵輪4日停靠高雄港，疾管署及台灣港務公司全程掌控，因船員和服務人員曾服務過之前搭船且確診武漢肺炎的患者，屬高風險人員，因此疾管署要求全船從香港上船的1886名旅客，與船上約1200名船員和服務人員都禁止下船，台灣方面也請世界夢號即刻離港，正在辦理出港程序。

◎全台口罩荒 客運司機一片硬撐15天

因新型冠狀病毒傳染力強，大家都在搶買口罩，但一片難求，同時，政府也要求大眾運輸業者須配戴口罩、定期消毒車內設備，但台灣汽車客運產業工會表示，司機根本買不到口罩，有司機一片口罩連帶15天，沒得替換。

◎武漢肺炎波及外銷 高雄鳳梨影響最大

武漢肺炎疫情持續延燒，大陸延後開市，台灣農產品外銷也遭波及，高雄市府評估，目前以鳳梨、蜜棗影響最大，尤其元宵節後鳳梨大出，對岸此時減縮訂單，高市農業局嚴陣以待，希望將外銷訂單轉移至新加坡、香港，同時加強國內通路。

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