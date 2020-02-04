面對武漢肺炎疫情如臨大敵，高中以下學校都配合政府政策宣布延後開學，不過，私立幼兒園則早一步已經在春節後就開始上課，台南市教育局為確保幼兒健康，2月3日發放第一波防疫備用兒童口罩給各私立幼兒園。

台南市教育局長鄭新輝表示，昨天已將第一波防疫備用兒童口罩發放給各私幼，並將自下周一起，不定期到各幼兒園訪視抽查，檢視各園防疫宣導、中港澳入境學生及教職員工管理紀錄表、每日體溫測量紀錄、備用口罩領用及使用名冊等相關防疫作為，一旦查獲未落實執行者，將公布該園名稱，限期改善。

有關運動賽事與確保選手健康必要防護，也已納入應變作為中；另，為因應學校延後開學所衍生的行事曆更動、相關議題的處置，會在最短時間內研議後公布。

針對延後開學的學生在家學習需求，教育局資訊中心網路平台，也會提供學生在家自學的數位資源，讓學生學習不中斷。教育局表示，因應延後開學，家長可能將孩子送至安親班及補習班，除透過多元管道向安親班、補習班加強防疫宣導，持續更新最新防疫規定，要求掌握教職員工和學生寒假旅遊史、接觸史，造冊列管追蹤，入班前要量測體溫、落實教職員工生「生病不上課不上班」，並加強環境消毒。

至於補習班、安親班物資需求，已向教育部反應需求，將持續爭取，期基本物資充足避免防疫漏洞。另為避免群聚感染，優先針對市區人群密集區域火車站週邊補習班進行防疫整備稽查，及進行全市安親班防疫稽查，如查未進行防疫措施經糾正不改善，將公告業者名稱並要求立即改善並複查。

(中時 )