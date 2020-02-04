受到新型冠狀病毒肺炎疫情造成中國製零部件供應中斷影響，韓國汽車大廠現代汽車勞資方面4日就此舉行工作會議，決定暫停所有在韓生產線。

韓聯社4日報導，根據計劃，韓國蔚山第五工廠生產現代汽車旗下品牌捷尼賽思的一條生產線4日上午已停工，第四工廠生產物流貨車PORTER的一條生產線4日下午也停產。

此外，5日起蔚山5家工廠將依序停止運作生產線，7日全線停產。韓國全州工廠和牙山工廠也分別於6日、7日停產。預計停產期間將持續至2月10日至11日。停產期間，工廠將根據勞動法向工人支付平均工資70％的薪資。

報導稱，在大陸汽車零部件廠商受到肺炎疫情影響，推遲開工時間的情況下，現代汽車等韓國整車企業的生產因線束庫存耗盡而出現差池。由於在不同的車款安裝不同的線束，廠商無法大量囤積該零部件庫存。

對此，現代汽車工會指出，韓國也有線束生產廠商，公司確保相應產品供應後，停業時間有望縮短。

現代汽車方面表示，受到肺炎疫情影響，中國地方政府將春節休假延長至2月9日，生產線束的合作企業在中國的工廠停產，因此公司也決定暫停生產，為此將擴大在韓國與東南亞的採購規模，多方面因應，盡量縮減生產差池。

另一大廠起亞汽車則減少本周的產量，其生產線繼續開工。

(工商 )