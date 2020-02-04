行政院長蘇貞昌昨日拍板「口罩實名制」政策，為此有不少民眾到臉書下留言洗版，認為7天2片口罩實在不夠。但有一名網友就PO出他和日本網友的對話內容，其日本友人聽聞此消息後直言，「Better than Japan（比日本好）」。

蘇貞昌的臉書上提到，為了讓口罩的購買更公平、透明，因此從6日開始，實施口罩實名制購買，憑健保卡到指定藥局7天內限購2口罩。不過，雖然有些民眾覺得不錯，也還是有人覺得，實名制雖可行，但7天限購2片根本不夠用。

為此有網友貼出一張與日本友人的對話，可以看到，這位網友告訴日本友人，現在台灣7天只能買2片口罩，日本友人回應，「很好，你們不用擔心口罩」，原PO反問，「足夠？」，沒想到對方直言，「Better than Japan.（比日本好）」。

大部分的網友對這項政策還是抱持正面，有網友就表示，口罩一定都夠，只是大家都沒有互助的意識，一直囤積當然會不夠，有人還追著物流車跑、重覆排隊，大家還是勤洗手、非必要別去人多地方，防疫會越來越好的。

(中時電子報)