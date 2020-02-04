口罩實名制6日即將上路，新北市坪林、平溪、貢寮與烏來4個偏區因沒有特約藥局，改至衛生所領取，不過衛生所開放時間僅到下午5點，較不方便；對此新北市長侯友宜今表示，請市民放心，將彈性調整衛生所開放時間，只會長、不會短，盼衛生所同仁辛苦一下，共體時艱，讓民眾領取更方便。

侯友宜說，他反倒較擔心6日當天狀況，且7天2片口罩對慢性病、對通勤族，甚至對弱勢族群、身障者與獨居老人而言，到底夠不夠用，仍待研議，口罩實名制還有2天準備上路，盼中央地方共同研議，一起面對解決。

(中時 )