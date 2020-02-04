新北4偏鄉改衛生所領口罩 侯友宜：延長開放時間 17:182020/02/04 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜今表示，請市民放心，將彈性調整衛生所開放時間，只會長、不會短，盼衛生所同仁辛苦一下，共體時艱，讓民眾領取更方便。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 口罩實名制6日即將上路，新北市坪林、平溪、貢寮與烏來4個偏區因沒有特約藥局，改至衛生所領取，不過衛生所開放時間僅到下午5點，較不方便；對此新北市長侯友宜今表示，請市民放心，將彈性調整衛生所開放時間，只會長、不會短，盼衛生所同仁辛苦一下，共體時艱，讓民眾領取更方便。 侯友宜說，他反倒較擔心6日當天狀況，且7天2片口罩對慢性病、對通勤族，甚至對弱勢族群、身障者與獨居老人而言，到底夠不夠用，仍待研議，口罩實名制還有2天準備上路，盼中央地方共同研議，一起面對解決。 (中時 ) #衛生所 #口罩 #侯友宜 #時間 #開放 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩戴久耳朵痛？ 這招神解超有效 08:042020/01/31 生活 今降為6元仍買不到？口罩之亂愈演愈烈 民怨一觸即發 11:232020/02/01 政治 戴口罩卻露出鼻子 醫嘆：何苦跟我們搶？ 12:532020/02/01 生活 開學口罩去哪買？國民黨團要政院檢討 13:182020/02/01 政治 全台口罩爆缺貨潮 名嘴：不知道政府堅持什麼？ 14:432020/02/01 娛樂 這裡要送兒童口罩！何文海2／3分送6000片大人、兒童口罩 14:392020/02/02 生活 他跟物流車跑12家超商 曝買不到口罩真相 12:192020/02/03 生活 再沒口罩恐休診！小兒科醫師崩潰 12:512020/02/03 生活 政府終於要實名制控管了！台大醫分享口罩復活術 無奈吐一句 06:372020/02/04 生活 口罩購買改實名制 回報地圖將升級藥局版速查哪裡買 10:522020/02/04 科技 政治熱門新聞 武漢台商回台 網：之前煩惱回不來、現在回來了更煩惱 - 政治 蘇貞昌當初這句話如今被砲轟 網：牛皮吹破了 - 政治 解罷免危機 這兩人將成救韓第一支箭？ - 政治 韓國瑜給國政顧問們的一封信 網瘋傳 - 政治 罷韓連署驚人突破 他曝數字「天意巧合」？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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