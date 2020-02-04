政府為了因應武漢肺炎在台灣造成的「口罩之亂」，行政院昨（3日）宣布，自2/6起口罩將改為實名制。欲購買口罩之民眾，要去特約藥局並以「身分證號」對應指定日期進行購買。而奇美醫院陳志金醫師則表示，其實口罩實施實名制有一大好處，破解了許多人的迷思。

為了解決目前台灣正在鬧的口罩荒，行政院定案將實行口罩「實名制」，原超商通路將在2/4起停止販售，2/6起民眾需憑健保卡到特約藥局才能購買，且一7天內只能購買2片口罩，一片降為5元。

另外為了疏散人潮，民眾購買口罩除了需實名制登錄外，尚需搭配身分證字號，末一碼為「單號」者，只能在周一、三、五購買；末一碼為「雙號」者，只能在周二、四、六購買，而周日則不限制。

不過，這項新制度意外引起許多人在討論，民眾霧煞煞，若尾數是「0」，該在哪一天買？制度公告後，衛生福利部在臉書上就湧上許多人留言詢問，「0到底是『奇數』還是『偶數』」？甚至有人認為尾數0可以每天購買，但小編馬上讓他們美夢破碎，因為0是「偶數」。

奇美醫院陳志金醫師見此現象，便在臉書粉專上幽默表示，「這個政策最大的貢獻之一，就是能夠在一夕之間就能讓全國民眾具體知道『奇數』和『偶數』的差別，並讓至少230萬人（台灣2300萬除以10的人）知道『0是偶數』，堪稱是數學教育史上的一大突破」。

陳志金表示，那些以為0是「介於奇數跟偶數之間」，所以每天都可以買的人，你想太多了。（摘自臉書：Icu醫生陳志金）

最後陳志金表示，那些以為0是「介於奇數跟偶數之間」，所以每天都可以買的人，你想太多了。

(中時電子報)