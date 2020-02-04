動歹徒持鐮刀遭警開槍擊中 咬傷巡佐報復 17:242020/02/04 中時 周麗蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 斗六分局員警逮捕嫌犯遭咬，警方開槍制伏之。（讀者提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一名行犯嫌4日在斗南鎮一家電子遊藝場遭警方埋伏逮捕時拒捕，揮刀傷及員警，員警只好開槍擊中手臂制伏，當被壓制在地時，嫌犯還咬巡佐的小腿報復。 該名嫌犯涉及一起刑案，斗六派出所王姓巡佐在斗六分局偵查隊協助下，跨區前往斗南鎮延平路二段一家電子遊藝場逮人，嫌犯渾然不覺在打電動玩具。 員警進入遊藝場逮人時，嫌犯竟頑強抵抗拿出刀子揮舞，混亂中傷及多名員警，員警只好開槍打中他的手腕，地上留有大片血跡，送醫後已無大礙，目前戒護偵辦中。 (中時 ) #巡佐 #嫌犯 #小腿 #遊藝場 #電子 也許您會感興趣 推薦閱讀 倫敦爆恐攻 男街頭砍人遭擊斃 08:362020/02/03 國際 社會熱門新聞 【直擊情慾按摩1】日操12小時還遭仙人跳 男師連噴被榨乾 - 社會 搭機行李超重仙女路人一句解危 抬頭一看竟是她 - 社會 台男遇天菜妹 激戰兩天一夜 結局讓人顫抖 - 社會 曾載過3名武漢肺炎確診病患 郵輪泊高雄港監控請離 - 刑案 國民黨有錢了 遭黨產會追徵7億多元法院裁定停止執行 - 刑案 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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