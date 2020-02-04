一名行犯嫌4日在斗南鎮一家電子遊藝場遭警方埋伏逮捕時拒捕，揮刀傷及員警，員警只好開槍擊中手臂制伏，當被壓制在地時，嫌犯還咬巡佐的小腿報復。

該名嫌犯涉及一起刑案，斗六派出所王姓巡佐在斗六分局偵查隊協助下，跨區前往斗南鎮延平路二段一家電子遊藝場逮人，嫌犯渾然不覺在打電動玩具。

員警進入遊藝場逮人時，嫌犯竟頑強抵抗拿出刀子揮舞，混亂中傷及多名員警，員警只好開槍打中他的手腕，地上留有大片血跡，送醫後已無大礙，目前戒護偵辦中。

(中時 )