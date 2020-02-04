台中市男子陳宏嘉不滿在酒店上班的女友陳姵伊與男客有曖昧，又常丟下未滿1歲雙胞胎兒子給他照顧，先下手將陳女掐死後，再花1小時將雙胞胎兒子悶死，台中地檢署今依殺人罪起訴，檢察官並引用散文詞句「你的孩子不是你的，他們是生命的子女」，父母無權用自己價值觀剝奪孩子生命，認為陳男惡性重大，聲明法院從重量刑。

起訴書指出，陳男與陳女是同居情侶，兩人未婚育有未滿1歲的雙胞胎兒子，陳男去年8月起失業，積欠20多萬元債務，生活家計仰賴陳女當傳播妹賺錢，陳女扛家計之餘，每月還拿出1萬8000元替陳男還債。

檢方表示，陳男吃軟飯之外，也很會吃醋，陳女陪酒養家，還兼職當臨時演員賺錢，陳男卻認為陳女平時把雙胞胎兒子丟給他照顧，又與男客人曖昧，雙方屢生衝突，事發當天兩人又為此爭吵，陳男遂徒手將陳女掐暈，發現她一息尚存，又坐騎陳女身上，雙手掐住陳女脖子10分鐘致死。

陳女死亡後，陳男與陳女遺體及兩名雙胞胎兒子，在租屋處相處約12小時，翌日凌晨零時，陳男認為自己欠債，沒有能力扶養兒子，陳女又已死亡，未來恐無人照顧兒子，遂將雙胞胎兒子放入洗衣機內，用墊子、毯子覆蓋，花1小時將兩名稚子悶死。

檢方引述黎巴嫩詩人卡里紀伯倫的散文《孩子》，「你的孩子不是你的，他們是生命的子女，是生命自身的渴望。他們經你而生，但非出自於你」，來說明無法剝奪孩子生存權等道理。並依此認為陳男惡性重大，聲明法院從重量刑。

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(中時電子報)