韓國tvN電視台最新驚悚劇《謗法》，網羅電影《冠軍大叔》導演金容完、《屍速列車》導演延尚昊以及《哭聲》、《屍速列車》拍攝團隊攜手打造，劇情描述一名有著特殊能力少女，只要獲得某個人的照片、漢字及隨身物品就能施展致人於死地的詛咒力量，當她遇見極富正義感的社會線女記者，兩人成為命運共同體一起對抗IT企業背後的邪惡勢力。

擁有千萬票房的電影導演延尚昊，獻出首部電視劇編劇處女作，他透露難得有此機會，雖然行程滿檔，但抱持著「這次不做，下次可能沒機會」的心情投入工作，他也在眾人要求下做出「收視公約」，只要首集收視超過3%就立刻著手進行第二季劇本的編寫。

延尚昊（左起）、嚴智苑、鄭知曉、趙敏修、成東日和金容完出席《謗法》記者會。（圖／愛奇藝台灣站提供）

演員陣容也令人期待，包含「國民爸爸」成東日、嚴智苑、趙敏修以及因《寄生上流》為人所知的少女演員鄭知曉。劇中成東日飾演IT企業公司的大老闆─秦終現，被人稱為「戴著人類面具的惡魔」，利用巫術的力量來達成自己的目的，沒想到成東日卻在記者會現場喊冤：「我不覺得我是壞人，我才是這部戲最大的受害者」、「大家看到最後就知道，我非常努力的生活，是所有人都在利用我」。

演技精湛的成東日，算不用CG特效也能表現出「惡鬼」的紅眼睛，獲得導演的高度稱讚，且他個性幽默風趣，總讓現場笑聲不斷，甚是是NG不斷，不過也因此讓現場所有人都在很好的氣氛下工作，對此成東日笑說：「應該稱我是現場氣氛管理者」。

劇中擔任關鍵人物─少女謗法師白昭袗的鄭知曉，去年透過《寄生上流》的高中少女獲得眾人關注，被問到這次演出的感想，她羞澀的回答：「在《寄生上流》之前，我沒演過太讓人眼睛一亮的角色，在那之後接到《謗法》的邀約，能像這樣能和前輩們合作，說實話對我而言真的太不真實了。」而前輩趙敏修隨即表達對鄭知曉的欣賞，她說：「大家應該看不到她在《寄生上流》的模樣了，因為是完全不同的演技展現」。以超自然驚悚劇為主題的《謗法》將自2/11起每周二三於愛奇藝台灣站獨家播出。

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(中時電子報)