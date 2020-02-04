受惠於新產能陸續開出，且客戶訂單大增，宏捷科(8086)1月合併營收為2.69億元，月增0.75%，為105年1月以後單月新高，由於大陸客戶已陸續復工，宏捷科目前還是照訂單生產，宏捷科新廠目前已在進行無塵室建置，預計第2季末完成後陸續進駐設備，第3季開始試產。

宏捷科擁有三大主要產品—PA、WiFi及VCSEL，受惠於市場需求強勁，且公司新產能陸續開出，帶動公司業績自去年第2季起逐月逐季攀高，今年1月無畏農曆年工作天數較少，單月合併營收達2.69億元，月增0.75%，年成長137.96%，再創105年1月以後單月新高。

儘管大陸地區武漢肺炎疫情延燒，衝擊到大陸地區非蘋5G手機銷售，不過目前客戶訂單穩定，宏捷科亦持續依照客戶訂單需求生產。

為因應訂單需求，宏捷科除積極進行機台去瓶頸，逐步將月產能拉升到10000片，擴建中的新廠目前已在進行無塵室建置，預計今年第2季末完成後陸續進駐設備，第3季開始試產，第4季進入量產，未來將視客戶需求以月產能5000片為單位來進行擴產。

宏捷科正在辦理現金增資1億元，預計3月中完成募資，募得資金將用於擴建無塵室及購置機器設備。

(時報資訊)