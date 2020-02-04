京城銀（2809）公布2020年1月自結稅前獲利5.04億元，月減19.04％、年減27.31％，稅後淨利4.38億元，月減20.1％、年減32.65％，稅前每股盈餘0.45元、稅後每股盈餘0.39元，低於去年12月0.55元、0.49元及去年同期0.61元、0.57元。

京城銀表示，1月獲利出現「雙降」狀況，主因近期武漢肺炎疫情造成全球股市波動，影響投資資產評價所致。不過，由於春節前後企業及個人資金與消費需求普遍較高，以及推出美元定存、優利方案廣獲客戶好評，單月營運表現仍維持穩健。

京城銀指出，該行投資策略首重分散投資且長期持有賺取利息收益，投資標的除了國內政府公債外，海外投資等級債券亦遍及歐、亞、美、中東地區，能提供京城銀長期穩定利息收益，並減少單一地區、標的投資風險。

展望今年，京城銀對整體營運維持正向看法，指出該行向以中小企業金融業務見長，現階段國內外經貿局勢短期影響變數雖大，惟政府推動前瞻基礎建設計畫、延長產業創新租稅優惠及鼓勵海外資金匯回等國家政策支持，中長期發展所需的資金需求效益可望持續發酵。

京城銀1月逾放比0.02％、逾放覆蓋率8561.24％、整體放款覆蓋率1.51％，資產品質維持優異水準。該行表示，後續將更積極推出符合企業客戶需求的客製化金融方案，鞏固既有客戶群口碑，搭配數位金融服務升級與推廣，盼擴大服務範疇、並強化業務基礎。

(時報資訊)