半導體檢測大廠—閎康(3587)1月合併營收為2.27億元，月減7.3%，大陸新型冠狀病毒疫情延燒，閎康因大陸業務來自湖北之營收不到合併營收1%，影響不大，看好車用電子需求，閎康於去年第4季在日本設立日本實驗室，預估今年來自日本實驗室的業務可望明顯成長。

閎康為國內規模最大的材料分析實驗室，近年深耕台灣、大陸及日本三地市場，閎康自結1月合併營收為2.27億元，月減7.3%，年成長18.27%，儘管近期大陸新型冠狀病毒疫情延燒，閎康因大陸業務來自湖北之營收不到公司合併營收1%，影響不大，台灣地區因半導體先進製程進度持續開發中亦不受影響，至於日本業務，因為去年新設實驗室，跟去年同期相較則呈現營收倍增。

隨著車聯網及電動車發展迅速，智慧車用電子產品成為半導體產業之新興戰場，由於車用電子須具高可靠度、高安全性之特點，因此認證期長，研發過程中對檢測之需求高於一般應用，著眼於車用電子需求，閎康於去年第4季設立日本實驗室，目前客戶來自各知名車廠供應鏈，並就近服務參與先進製程研發之日本客戶，預估今年來自日本實驗室之業務可望有明顯成長。

閎康表示，公司深耕台灣、大陸及日本三地市場，維持20%以上之年成長，今年將持續擴大市佔率，掌握先進製程及車用電子之商機。

(時報資訊)