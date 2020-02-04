武漢肺炎引發民眾恐慌，副總統陳建仁今天分享英國「賢者之鄉」亞姆村為防疫自我隔離的感人故事，強調「善良需要繼續傳遞下去！」他提出防疫三原則表示，如果大家都遵循，相信在大家共同努力下，台灣必定能夠安然渡過武漢肺炎的危機。

有抗煞經驗的陳建仁今天在臉書跟大家分享一則十七世紀英國「賢者之鄉」亞姆村的防疫故事，也提醒大家謹記防疫原則123，共同守護2300萬台灣人民的健康。

十七世紀的歐洲，遭逢「黑死病」的世紀大瘟疫，據說最嚴重的時候，倫敦每周病死的人都在7000人以上。但這場導致歐洲2500萬人死亡的大災難，從倫敦開始擴散，但英國北部卻安然無恙，因為亞姆村把瘟疫擋在中北部的大門外。

當時亞姆村出現疫情，為免擴散到其他地區，居民作出寧死不走的決定，自願隔離400天，根據記載，儘管村民大量病死，但他們仍留下來，因為他們認為「善良需要傳遞下去，後人們要記住善良」。這段話之後也被刻在亞姆村中央空地的紀念碑上，並寫入1950版的英國教科書中。

陳建仁貼出這則故事，也重申防疫三原則：

(1) 邊境監控、決戰境外：所有來自國外疫區的民眾，都必須確定不帶有傳染病原才能通過國境，就可以阻絕病原，決戰於國境之外

（2）隔離感染者與密切接觸者：所有帶有病原的確定病例，都在醫院隔離治療，而且可能帶有病原的密切接觸者，都做好24小時居家隔離，落實自主健康管理；一般民眾在日常生活中，就不會受到感染，可以安心正常生活！

（3）人人為我、我為人人：確定病例和密切接觸者，為了保護自己和他人，努力遵守隔離指導；醫用口罩讓病人和醫護人員使用，健康人不必使用，這就是愛己愛人的慈善義舉！

他說，如果大家都遵循以上防疫三原則，相信在大家共同努力下，台灣必定能夠安然渡過武漢肺炎的危機。

(中時 )