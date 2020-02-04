別說打10個，再快都沒問題。高雄大學運動競技學系助理教授陳宗榮成立「運動科學實驗室」，利用製作動畫等級、每秒拍攝300張的紅外線高速攝影機，可精準快速記錄並分析運動員動作，進一步提升表現。

目前，陳宗榮與國軍高雄總醫院左營分院復健科主治醫師蔡偉奇合作，分析下肢病態患者與一般健康人在步態上的差異，協助醫生做出妥適治療或開立運動處方參考依據。

高雄大學研發長林東毅表示，這不僅是鼓勵年輕學者投入研究，也是另闢蹊徑、開創藍海，例如與運動用品、輔具廠商合作建立資料庫，開發增進表現、保護力的產品。

本身熱愛運動的林東毅贊助2萬元，委託陳宗榮分析市售主流羽球鞋產品對跳躍殺球等動作的保護力，成為實驗室第1個研究案，討個好彩頭。

陳宗榮主要專長為運動生物力學，累積過往分析走路、跑步、跳躍等人體動作研究成果成立運動科學實驗室。

這是透過6台紅外線高速攝影機、1組測力板，依照檢測運動項目（如桌球）在受測者主要活動部位貼上若干「反光標誌（反光球）」，以每台攝影機每秒拍攝300張圖像，與踩踏測力板產生的反作用力數值，精準記錄運動過程，誤差僅2mm，加以分析、綜合評估，協助提升運動表現，甚或矯正錯誤姿勢、避免運動傷害。

(旺報 )