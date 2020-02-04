台灣機械工業公會理事長柯拔希4日表示，受新型冠狀病毒（下稱武漢肺炎）疫情影響，許多人也擔心機械業的前景，但因為1月大選，許多台幹已回台，同時，大陸300多家機械業台商只有2家在武漢，因此，對台灣與台商機械業來說影響不大。

柯拔希進一步說，機械業供應鏈以台灣為生產基地，所以疫情對整個產業影響不太大，至於少部分尚未復工的廠商，因為有SARS經驗，廠商在防疫與自我管理上都作的很好，所以下周應會慢慢復工。

柯拔希認為，2020年一開春並不是那麼順利，很多人都擔心機械業的影響，但事實上，受中美貿易戰影響，2019年才是最受傷的一年，又受到高齡化、少子化、智慧化等現象衝擊，機械業積極謀求轉型。

柯拔希預估，去年機械業出口產值277億美元，衰退7.6％，但今年應會恢復，預期今年可成長5％至10％。

最後，柯拔希期許，智慧機械高質化是機械公會2020年目標，預期會有好成績，他同時建議，台灣機會很多，也希望產業界能參與台灣智慧機械產業發展與規畫，政府應整合資源，對學術單位、產業、法人機構根據短中長期發展，進行資源配置。

(旺報 )