2月4日中午時分，中國人壽高階主管臨時接到通知，13點45分要召開主管會議，原本大家以為是要討論防範武漢肺炎的事宜，沒想到會議一開始，中壽董事長王銘陽就說「這是我思考了一年多的決定」，決定要在3月5日自中壽董事長任內退休，王銘陽一度哽咽到說不出話來，強調自己在中壽17年，對中壽最有感情。

金鼠年才開工沒幾天，王銘陽自開發金控總經理與中壽董事長任內退休的消息，成為金融圈「今日最夯」，王銘陽今年3月3日才滿64歲，立馬決定全面退休，令金融圈人士關心其退休的原因及之後的去處，與開發金、中壽未來高階人事安排。

初步了解，王銘陽的決定應是近日才確定，中午才報告保險局，之後即告知中壽高階主管，下午三點左右發布重大訊息，後續的去處仍未確定，但如中壽副董事長郭瑜玲與總經理黃淑芬等都暫時不會異動，會繼續負責中壽營運。

王銘陽並給中壽同仁一封信，先是祝大家新年快樂，並強調2019年是中壽大豐收、成果輝煌的一年！2019年稅後盈餘創造出中壽成立56年來的歷史新高，王銘陽表示非常感謝中壽各位同仁的努力與辛勤付出，強調自己已完成人生事業上的目標，要卸下肩上重擔。

以下是全文：各位中壽同仁新年快樂！2019年是我們大豐收、成果輝煌的一年！我們中壽的盈餘在2019年創造出56年來的歷史新高，我在此非常感謝各位的努力與辛勤的付出「能在這段時間與各位共事，我感到非常的榮幸，也為你們感到驕傲，因為如果沒有你們的付出與貢獻，我們不可能達到這麼卓越的成果。

值此倍感光榮的時刻，我可以驕傲的說我已完成了人生事業上的目標，可以卸下肩上的重擔。我將於3月4日退休，並一併辭去中華開發金控總經理、中國人壽董事長的職位。

回首這17年來，我們一同經歷各種挑戰和困難,各位的付出，銘陽點滴在心頭,雖然心中有很多的不捨，但是我會把過去共處的一切美好牢記在心裡。

過去兩年，因為兼任金控的總經理，雖然我還是中壽的董事長，但多數的決策和事務管理，都由副董事長及總經理來負責，我相信未來在他們兩位的帶領之下，中壽會越來越好，再創高峰。

再次感謝各位同仁,並祝福各位身體健康、平安快樂！

王銘陽

(工商 )