詐團藏身在樹林興仁花園夜市，警方前往攻堅查緝。（警方提供／胡欣男台北傳真）

詐團藏身在夜市裡的雙層鐵皮屋2樓，警方破門攻堅，裡頭全是詐騙使用的電腦。（警方提供／胡欣男台北傳真）

刑事局今天宣布破獲一起國人操控越南逃逸移工詐騙同鄉的跨境詐騙集團。刑事局去年底獲報，有詐騙集團隱身在新北市樹林興仁花園夜市，吸收越籍逃逸移工，以夜市裡的鐵皮屋為掩護據點，在裡頭從事電信詐騙。專案小組日前收網逮捕14嫌，其中11人是越南逃逸移工，正循線追查幕後台灣主嫌。

警方日前會同移民署收網攻堅，查獲11名越籍逃逸移工，現場另有1名我國籍的高姓男子與2名通風報信的夜市管理員，逮捕14人。檢方複訊後，高嫌10萬元交保，2名夜市管理員分別1萬交保，逃逸外勞由移民署收容，準備遣返出境。

警方調查，我國籍主嫌僱用越南籍逃逸勞工，充當詐欺機房話務員，利用臉書與越南人專用的交友軟體「Zalo」，詐騙機房提供假帳號上網聊天，佯裝女生與男性搭訕聊天，話術誆騙被害人投資有賺錢，看被害人要不要投資，如對方同意就會給對方銀行帳號，匯款成功後就可賺取績效獎金。

警方攻堅時，嫌犯一度窩藏在樓梯間，經查發現是夜市管理員按下警報器通風報信，一併移送法辦。警方表示，26歲高姓男子擔任現場負責人，集中管理逃逸外勞，吃住都在該鐵皮屋內，月休2天，底薪3萬元。警方初估該詐團成立3個月左右，不法所得約新台幣2000萬元。

警方說，被害人均在越南，目前掌握金流帳戶，已與越南警方合作清查當地被害人，並溯源追查台灣的幕後主嫌，以及是否有夜市幹部勾結詐團，讓詐團窩藏在夜市內，擴大偵辦中。

(中時 )