▲仁愛鄉全鄉只有霧社街上僅有的一家健保藥局。（楊樹煌攝）

武漢肺炎，不但造成全台口罩大缺貨，更台灣引起口罩之亂，中央政府在所有生產口罩全部徵收控後，竟在6日起要祭出實名制，購買口罩要用健保卡，且每人每周限買2片，消息傳出馬上引起地方各界罵聲四起，認為天下怎會有這麼荒唐的事，政府連民眾需求的口罩都處理不好，究竟還能替人民做什麼？

目前南投縣鹿谷、信義鄉連健保藥局都沒有，仁愛鄉全鄉只有一家健保藥局，讓偏鄉居民都大歎，究竟他們要去那裡才能買口罩，仁愛鄉長吳文忠特呼籲政府疫能因地制宜，偏鄉居民也能全面照顧。

今年春節過後，民眾在超商、大賣場排隊購買3個限量口罩，幾乎已成全台的全民運動，政府信誓旦旦宣稱口罩供應無虞，而且對全台所有口罩製造工廠生產的口罩進行全面徵收管控，可是每天究竟徵收多少量，釋出多少數量，釋給的對象是誰，全都黑箱作業，沒人知道，反卻引起民眾更為恐慌，每天排隊競相購買口罩的風波未熄，形成口罩之亂永不止息。

中央流行疫情指揮中心突於3日晚間使出殺手間，並由行政院拍板定案，自2月6日起購買口罩將採實名制，未來民眾必須持健保卡在全國各健保藥局購買，每人每周最多僅能購買2片，消息傳出馬上引起地方各界一片譁然。

偏偏鄉的原住民鄉鎮仁愛鄉長吳文忠，立時發出不平之鳴，指仁愛鄉全鄉只有霧社一家健保藥局，距離較遠的最少要2個多小時車程，互助、新生要繞過國姓、埔里再抵霧社，也要近1個小時車程，武界、中正村也要繞道埔里再往霧社，也是近1個小時車程，最近的廬山溫泉、精英、清境、翠峰等地也要半個小時。

吳鄉長認為，仁愛鄉面積比彰化縣還大，只一個販售點，鄉內各部落幾乎都是老弱婦孺，偏鄉交通不便，要他們如何去購買？真的太沒人性，簡直就是要偏鄉原住民不准使用口罩，讓偏鄉原民長輩或有就醫需求的人都淪為「防疫邊緣人」？

家有長輩在中榮埔里分院就醫的黃姓民眾，得知政府未來供應口罩政策，限用健保卡至健保藥局，每人每周最多僅能購買2片，更是破口大罵，這是怎樣的政府，每天進出醫院必須帶口罩，每周2片要如何使用，政府有苦民所苦，了解民眾的迫切需求嗎？

黃姓民眾更痛批中央政府，每天到晚只會關注、管制口罩，結果最後連口罩問題也處理不好，還能治國？還能替人民做什麼嗎？更令人不解的是，卻還有一堆人就只會為政府護航，民眾的不平之鳴，竟還有像縣內的陳姓鎮長還說出風涼話，指如果認為蔡政府處理不好的，歡迎搬去最有效率的中國住看看，黃姓民眾說，真的讓他無言。

(中時 )