宜蘭綠舞「2020愛你愛妳」情人住房專案，享受換穿浴衣及手作抹茶樂趣。圖：綠舞提供

「2020愛你愛妳」專案入住綠舞高級庭園Villa房18。

宜蘭綠舞觀光飯店今年三月滿兩週年，為感謝大家兩年來的支持，飯店推出祈願天燈專案，2月7日(五)至4月30日(四)期間以電話及官網線上訂房或持2019ITF旅展住宿券，逢每週五以及2月8日(六)元宵節入住綠舞，即可參與天燈許願活動，活動皆採用環保天燈（如有變動以主管機關為主）；若週日至週四入住綠舞，則依房型人數贈送綠舞經典鍋物乙份！到綠舞許下心願，讓好運綿延一整年。

宜蘭綠舞為全台唯一日式主題園區飯店，主打經典日式浴衣、抹茶體驗、手水舍等道地日本文化，讓旅客不需出國，即能感受道地日本風情。自2018年3月16日開幕以來，吸引許多國內外旅客入住。館內擁有經典和食以及創意日式會席料理為主的「舞饌」日式料理，以及薈萃宜蘭在地食材及異國美饌的「蝶舞」咖啡廳，讓旅客能充分享受遠離塵囂的放鬆之旅。

配合周年慶及情人節到來，飯店於2月11日(二)至3月31日(二)期間限量推出「2020愛你愛妳」情人住房專案，雙人入住綠舞高級庭園Villa房平日寵愛價18,999元起。除享幸福雙人早餐、浪漫客房佈置、平日晚退房的專屬禮遇之外，每房再贈送義大利索拉圖梅洛紅葡萄酒 IGT乙瓶(價值1,200元)、綠舞6吋招牌金沙乳酪蛋糕乙個(價值600元)以及情人限定吉祥物抱枕一對，還能享受換穿日式浴衣及體驗手作抹茶樂趣，渡過靜謐舒適的下午時光。

餐飲方面也推出餐飲情人月優惠活動，2月10日至2月14日西洋情人節週，館內兩間餐廳晚餐凡雙人同行，即贈送每人義大利卡迪拉酒莊365天天莫斯卡朵氣泡酒乙杯。快來宜蘭綠舞，開啟美好小旅行！

活動詳情可至綠舞官網：www.dwsresort.com.tw 或訂房專線03-960-3808轉6202／6203。

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