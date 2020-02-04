亞洲股市週二反彈，大陸市場扭轉了此前的部分跌幅，這是官方為平息病毒打擊而做出的努力，儘管投資者信心依然脆弱，原油價格接近13個月低點。

MSCI亞太地區(除日本外)指數MIAPJ0000PUS上漲1.5％，其中韓國KS11和澳大利亞上漲。日本日經指數N225上漲0.6％。

上證綜合指數SSEC上漲1.2％，而藍籌股的滬深300指數CSI300反彈2.5％。周二香港恆生指數擺脫前一日跌8%的頹勢，收漲1.21%。

新加坡國家澳大利亞銀行亞洲市場策略主管克里斯蒂·譚（Christy Tan）說：「大陸當局一直在為金融市場提供大量支援，有一定程度的保證，不會讓潰敗繼續進。」

預計歐洲市場將緊隨其後，主要股票期貨STXEc1FDXc1FFIc1上漲約0.4-0.5％。

美股方面，雖然Alphabet(Google母公司)的業績令人失望，標準普爾500 ESc1的E-Mini期貨還是上漲了0.6％，隔夜反彈了0.7％。道瓊期指在台灣時間下午5:30已上漲1.01%。

(中時電子報)