國內的流感還在高峰，疾管署今日公布上周新增流感併發重症病例87例，並造成5人死亡，其中發病到死亡速度最快為一名北部84歲女性，發病才短短1天，人還在急診留觀就因併發肺炎、敗血症及心律不整不治；但好消息是整體流感就診人次下降了。

疾管署監測資料顯示，國內上周門急診類流感就診共10萬2013人次，較前一周下降13.5％；而近4周在國內社區流行的病毒仍以A型H1N1為主，約占84.6％。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增5例流感死亡病例，年齡介於51到90歲，皆有慢性病史且未接種本季流感疫苗，其中4人感染H1N1、1人感染H3N2，平均發病到死亡為5天。

發病僅1天就奪命的84歲女性，林詠青說，本身因為中風病史長期臥床，於1月上旬發病，一開始發燒、呼吸困難，當天就被送往急診就醫，但檢查已有肺炎以及呼吸衰竭、敗血症，還來不及轉入加護病房隔天便併發心律不整，最後搶救無效。

根據統計，本季流感併發重症病例累計858例，流感重症死亡病例累計61例，98％病例未接種本季流感疫苗。

林詠青提醒，國內流感疫情還在高峰，且近日氣溫變化較大，民眾切勿輕忽流感嚴重性，應落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節，及生病在家休息等措施，以減少病毒傳播。一旦出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，儘速就醫，以降低引發重症、死亡的風險。目前全國公費流感疫苗尚餘約42.2萬劑，慢性病及高齡者等符合公費接種資格的民眾一定要把握機會儘速接種。

(中時 )